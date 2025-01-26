محافظ المنوفية يلتقي وفد الهيئة الهندسية لمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وفد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمتابعة نسب إنجاز وموقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة " المنتهي تنفيذها بمختلف القطاعات بقرى مركزي أشمون والشهداء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور نائبه محمد موسي، العميد خالد فرغلي رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة المركزية العسكرية ، ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة دار الهندسة.

وخلال اللقاء، تم استعراض ومناقشة الموقف النهائي للمشروعات المتبقية بالقطاعات المختلفة كل مشروع على حدة بنطاق قري المركزين والمنتهي تنفيذها وإجراءات التسليم، وكذلك نسب التنفيذ وتلافي كافة الملاحظات ووضع الحلول المناسبة لتلافيها واتخاذ إجراءات عاجلة لاستلامها وفق الجداول الزمنية المقررة ودخولها الخدمة في أسرع وقت للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة.



وأكد محافظ المنوفية على متابعته الدورية لكافة مشروعات المبادرة من خلال عقد العديد من اللقاءات الدورية مع مختلف الجهات المعنية لتقديم التيسيرات اللازمة لتسليمها وفق الجداول الزمنية المحددة كون المبادرة أحد المشروعات العملاقة التي أطلقتها القيادة السياسية لتغيير واقع القرى المصرية.



وعقب اللقاء، وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية عقد نائب المحافظ اجتماعاً برؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء وعدد من الجهات المعنية بمديريات الخدمات ومدير عام الادارة الاستراتيجية بالديوان العام، حيث تم عرض موقف عدد من المشروعات بالقطاعات المختلفة ( الطرق ، الصحة ، الكهرباء، مشروعات الهيئة القومية، الأسواق حضارية، مواقف نموذجية ) لتضافر الجهود وتلافي الملاحظات للانتهاء منها وتحقيق المستهدف.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق الكامل والتواصل الدائم مع الشركات المنفذة لتحقيق نقلة نتوعية بمستويات الأداء، وضمان سرعة نهو الأعمال كون المبادرة الرئاسية مشروع قومي وحيوي يستهدف النهوض والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصري.