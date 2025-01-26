محلية النواب: ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى ضرورة ملحة

وجه النائب عمرو دويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة وللجنة الخطه والموازنة، على الجهد المبذول فى إصدار مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية، مؤكدا ان المشروعات ال3 جاءت فى توقيت هام مشددا على ضرورة ضم الإقتصاد الموازى إلى الاقتصاد الرسمي للدولة .

واضاف"د رويش"فى كلمته امام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه أن التحديات الاقتصادية كثيرة ولابد من توفير العمله الصعبة ,وتوفير إعتمادات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

واوضح "درويش"أن الحد المنصوص عليه فى المشروع المقدم والمحدد ب15 مليون يجب رفعه نظرا للتضخم ,وأيضا المواطن ينتظر حوافز قانون المشروعات الصغيرة ولابد من حوكمة وتوزان بين المشروع الذى نناقشه الآن وقانون المشروعات الصغيرة

وأعلن"درويش" موافقته على مشروع القانون مهنئا الرئيس "السيسى" والشعب المصرى بذكرى عيد الشرطة.

