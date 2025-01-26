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الأحد 26 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الأحد

البورصة
البورصة
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ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الأحد - أولي جلسات الأسبوع، وزاد رأس المال السوقي بنحو 7.6 مليار جنيه، مدعومًا بمشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 2,251 تريليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.12%، ليغلق عند مستوى 30,034.85 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.47%، ليغلق عند مستوى 3,196.92 نقطة.

كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.12%، ليغلق عند مستوى 8,526.88 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.09%، ليغلق عند مستوى 11,676.48 نقطة.

وارتفع مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.11%، ليغلق عند مستوى 13,211.38 نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.03% ليغلق عند 37,337.9 نقطة، كما صعد مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.19%، ليغلق عند مستوى 6,777.94 نقطة.

تعاملات المستثمرين في البورصة اليوم

سيطر على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 45 مليون جنيه، 17,9 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 62,9 مليون جنيه، وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3.4 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.8  مليار سهم، من 95.2 ألف صفقة منفذة.

البورصة نهاية تعاملات الأحد