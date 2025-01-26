غدا.. افتتاح أولى فعاليات نادي "سينما ليلى"

يقام غداً الاثنين ٢٧ يناير في تمام الساعة ١٢ ظهراً، اولى فعاليات نادي "سينما ليلي"، بمركز جمال عبدالناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية.

يأتي هذا اللقاء بتعاون مع الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما و مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وبحضور الأستاذ الأمير أباظة الكاتب والناقد ورئيس الجمعية والمهرجان.

ويدير اللقاء الناقدة نرمين جودة وسيقدم من خلاله مجمعة من الافلام التي تم عرضها بالدورة الاخيرة لمهرجان الإسكندرية والتي تناقش فكرة الوطن والاسرة.

تم اختيار اسم "سينما ليلى" لنادي السينما والذي سيقدم أفلام للكبار وللأطفال تأكيداً على حقيقة تاريخيّة واحياءً لتراث المنطقة التي يوجد فيها المركز، حيث ان اول ستوديو لتصوير الافلام في مصر كان في منطقة باكوس ستوديو مزراحي لصاحبه توجو مزراحي كما انشئ توجو بجانبه اول صالة عرض بمصر وشركة انتاج وبعد هجرته إلى ايطاليا تحول المكان إلى عدة انشطة منها سينما سميت باسم ليلى.

يشار أن سينما ليلى سوف تنظم عروض أفلامذ غير تجارية وبالتعاون مع عدة جهات إلى جانب تنظيم نشاطات اخرى لها علاقة بفنون السينما.