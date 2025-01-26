الدورى الإسبانى.. جيرونا يواجه رايو فاليكانو بتشكيل هجومى من أجل الثلاث نقاط

أعلن ميجيل انخل سانشيز مونيوز، المدير الفني لفريق جيرونا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره رايو فاليكانو، وذلك بعد قليل على ملعب "تيريزا ريفيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى.

وجاء تشكيل جيرونا كالتالي:

حراسة المرمى: باولو جازانيجا.

خط الدفاع: أرناو مارتينيز، دافيد لوبيز سيلفا، خوانبي لوبيز، دالي بليند.

خط الوسط: ياسر اسبريلا، ايفان مارتين، يانجل هيريرا، دوني فان دي بيك.

خط الهجوم: بريان خيل سالفا تييرا، أرنو دانجوما.

فيما يدخل فريق رايو فاليكانو اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أوجوستو باتالا.

خط الدفاع: أندري راتيو، عبدول مومن سليمان، فلوريان لوجون، بيب تشافاريا.

خط الوسط: اوناي لوبيز، باتي سيس، ادريان ايمباربا بلازكيز، خورخي دي فروتوس.

خط الهجوم: إسحاق بالازون، سيرجيو كاميلو.

ويدخل جيرونا اللقاء وفى جبعته 28 نقطة، يحتل بها المركز الثامن، فيما يقع رايو فاليكانو بالمركز الـ 12 برصيد 26 نقطة.



