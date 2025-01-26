إحالة 6 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة تهريب 932 ألف قرص مخدر للسعودية

أحال المستشار موسى همام المحام العام بنيابة استئناف أسيوط، 6 أشخاص إلى محكمة جنايات أسيوط، متهمين بتهريب 932 ألف قرص مخدر داخل شحنة من ثمار الرمان إلى المملكة العربية السعودية.

تعود وقائع القضية رقم 17326 لسنة 2024 جنايات مركز البداري إلى ورود معلومات للرائد هشام محي الدين عبد المالك مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد قيام كلا من " عبد الحفيظ . ع . ع " 35 عاما ، مدير مبيعات بشركة للتصدير والاستيراد، و " وليد . ا . ي " و " أشرف . م . ع " و " أحمد . ع . أ " 36 عاما ، و " سلام . ع . س " و " فؤاد . ن . أ " خارج البلاد ، قاموا بتأليف تشكيلا عصابيا للتصدير والاتجار في المواد المخدرة .

وأشارت تحريات المقدم هيثم عدلي السيد مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى قيام المتهمين من الأول إلى الخامس بإعداد كمية كبيرة من عقار " الكبتاجون " المخدر وقاموا بتفريغ جزء من ثمار الرمان ووضعوا الأقراص المخدرة بداخلها تمهيدا لتصديرها إلى المملكة العربية السعودية وقام المتهم السادس بنقل المواد المخدرة باستخدام سيارة نقل والمرور بها عبر ميناء سفاجا البحري وتم إلقاء القبض عليه وبحوزته المواد المخدرة بميناء ضباء بالمملكة العربية السعودية.