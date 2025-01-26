افتتاح سينما ليلى بمركز جمال عبدالناصر بالاسكندرية

الأحد 26/يناير/2025 - 02:29 م

يقدم مركز جمال عبدالناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية برآسة المهندس حمدي السطوحي غداً الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ اولى لقاءات سينما ليلي في تمام الثانيةعشر ونصف ظهراً.

يأتي هذا اللقاء بتعاون مع الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما و مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وبحضور السيد الأستاذ الأمير أباظة الكاتب والناقد ورئيس الجمعية والمهرجان.

وفي بيان اصدره المركز أشار إلى انه تم اختيار اسم ( سينما ليلى) لنادي السينما -والذي سيقدم أفلام للكبار وللأطفال- تأكيداً على حقيقة تاريخيّة واحياءً لتراث المنطقة التي يوجد فيها المركز حيث ان اول ستوديو لتصوير الافلام في مصر كان في منطقة باكوس ستوديو مزراحي لصاحبه توجو مزراحي كما انشئ توجو بجانبه اول صالة عرض بمصر وشركة انتاج وبعد هجرته إلى ايطاليا تحول المكان إلى عدة انشطة منها سينما سميت باسم ليلى.

وجدير بالذكر ان سينما ليلى سوف تنظم عروض افلام غير تجارية وبالتعاون مع عدة جهات إلى جانب تنظيم نشاطات اخرى لها علاقة بفنون السينما.

وفيما يتعلق بلقاء غدٍ الاثنين فهو لقاء ضمن انشطة برنامج نصف العام وسيديره ويقدمه الناقدة نرمين جودة وسيقدم من خلاله ثلاث افلام تم عرضها بالدورة الاخيرة لمهرجان الإسكندرية وهو افلام تناقش فكرة الوطن والاسرة وما اهمية فكرة الولاء والانتماء وكذلك كيفية التعرف على المهارات الشخصية و كيفية توظيفها في المكان المناسب للاستفادة منها.