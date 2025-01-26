رئيس جامعة بني سويف يفتتح العيادات الخارجية بمستشفى 24 بشرق النيل

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم، العيادات الخارجية بمستشفى 24 بشرق النيل التابعة لمستشفيات جامعه بني سويف، وذلك بحضور الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف ، و الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف.

وأوضح رئيس الجامعة أن افتتاح العيادات الخارجية بمستشفى 24 يعد إضافة جديدة لمنظومة القطاع الطبي المتكاملة التي تتمتع بها الجامعة، وما تقدمه من خدمات نوعية لكافة المواطنين على مستوي المحافظة وخاصة المواطنين بشرق النيل ، مشيراً إلى المستشفى تضم 20 عيادة في مختلف التخصصات الطبية المختلفة وتشمل عيادة العصبية _ طب الأسرة - جراحه مخ وأعصاب - عيادة النفسية - عيادة الجراحة العامة- الصدرية - باطنة عامة - متوطنة - جراحة قلب وصدر - روماتيزم _ جلدية - عيادة قلب - ذكورة _ جراحة التجميل- جراحة مسالك - جراحة أطفال - عظام - تخاطب - رمد - أنف وأذن.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن العيادات الخارجية تقوم باستقبال المرضى وتشخيص حالتهم وتقرير العلاج اللازم لهم.، واجرء الفحوص الطبية والتحاليل والأشعة التشخيصية لتقرير العلاج المناسب للحالات، مؤكداً أهمية دور المستشفيات الجامعية في تقديم خدمة صحية ذات كفاءة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، فضلًا عن دورها التعليمي والتدريبي في إعداد أطباء ذوي كفاءة عالية.