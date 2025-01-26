العمل: إنفاق 287 مليون جنيه على منظومة التدريب والتأهيل





أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل ،في إجتماعه المُنعقد اليوم الأحد، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة وزير العمل محمد جبران، أن إجمالي ما أنفقه "الصندوق"،منذ تأسيسه عام 2003،وحتى الآن، بلغ 287 مليون جنيه، وذلك على منظومة وبرامج "التدريب والتأهيل"..

وقال مجلس الإدارة ،أن "الصندوق"، مُستمر في دوره الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية للمُشاركة في دعم وتمويل خطط تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، في الداخل والخارج..

وأكد وزير العمل محمد جبران ،على أهمية قيام الصندوق بدوره، بشكل مكثف ومستمر ،موضحاً أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية،بتوجيه من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..

واستعرض الوزير جبران جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الشركاء المعنيين ..

وناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق ،والتقرير المُعد للعرض على "المجلس"، وموقف الأنشطة التدريبية التي يدعمها " الصندوق" والمُتمثلة في تمويل مراكز وبرامج التدريب المهني.

وفي نفس السياق ترأس الوزير جبران اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية،لمناقسة دور وجهود "الصندوق" في مجال اختصاصه ..

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الحميد سلامة الأمين العام للصندوق، ومحمد عطيه الفيومي ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمد عبد السلام مصطفى ممثل الاتحاد العام للصناعات المصرية، ويوسف محمد عبد اللطيف سقاية ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهشام المهيري ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد حنفي عبد المنعم ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأحمد فاروق الدسوقي ممثل وزارة قطاع الأعمال، وداليا أسامة علي ممثل وزارة التعاون الدولي، وعضوين من ذوي الخبرة: إسماعيل فهمي و رفعت محمد حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين.

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