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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر يرتدي الزي الأبيض في مواجهة كاب فيردي ببطولة العالم لكرة اليد

منتخب مصر
منتخب مصر
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يلتقي منتخب مصر مع كاب فيردي، في الجولة الختامية من الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد 2025، والمقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج حتى 2 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مبارياته أمام كاب فيردي في السابعة من مساء اليوم الأحد، على صالة زغرب أرينا في كرواتيا، ضمن المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي.

وتقرر أن يرتدي منتخب مصر الزي الأبيض في مواجهة اليوم أمام منتخب كاب فيردي.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام أيسلندا بنتيجة 27-24 في أولى مواجهات الدور الرئيسي، ثم فاز على سلوفينيا 26-25، ويسعى لتأكيد تأهله للدور ربع النهائي في ختام مواجهات الدور الرئيسي.

منتخب مصر الزي الأبيض كاب فيردي الدور الرئيسي بطولة العالم لكرة اليد 2025