تكافؤ الفرص: لجنة للمرور على ذوي الهمم بمدينة نخل بوسط سيناء

قامت وحده تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بشمال سيناء بالتعاون مع مجلس مدينه نخل بوسط سيناء بتشكيل لجنه مكونه من رئيس الوحده الفرعيه لتكافؤ الفرص بمجلس مدينه نخل ومدير اداره التضامن الاجتماعي بنخل والدكتور مدير الإدارة الصحيه بنخل وذلك للمرور علي ذوي الهمم والاعاقه الحركيه وذلك في ضوء تمكين المرأة في تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه لتمكين المرأة في محاورها الاربعه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والتنموي لمشاركتها في عمليه التنميه المستدامة والعمل علي حل جميع المعوقات التي تواجهها الي جانب الاهتمام بملف زوي الاحتياجات الخاصه بالاخص زوي الهمم وخاصه الاعاقه الحركيه وتم مقابله الحالات لحصرها وتقديم سبل الرعايه لهم.

ومن فعاليات القافلة الطبية بقرية البرث برفح وتحت رعاية الدكتور احمد سمير مدير عام مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء ودكتور أحمد حسانين منسق عام القوافل وتحت إشراف ومتابعة السيد الدكتور/ محمد فضل. مدير إدارة رفح الصحية تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية بقرية البرث وذلك فى إطار تقديم الخدمات الطبية العلاجية للمناطق الأكثر احتياجا والتى استمرت لمدة يومين وتم عمل الفحوصات والكشف والعلاج بالمجان وتم تقديم خدمات كشف جراحة عامه وباطنه وكشف أطفال ونساء وتنظيم الأسرة.