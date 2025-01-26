افتتاح الكشافة والجوال والزهرات مجموعة الأصالة الكشفية بشمال سيناء

شارك خالد رجائي نائباً عن مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء افتتاح فعاليات لقاء الأصالة الكشفي لمرحلة الجوالة بمركز شباب المساعيد .

وشارك في اللقاء الكشفي أعضاء الجمعيات الكشفية («لفتيان - البحرية - الجوية - المرشدات»، حيث يهدف اللقاء إلى التأكيد على دور الجوالة في خدمة وتنمية المجتمع وأهمية التقاليد الكشفية، وذلك من خلال مجموعة من الجلسات وورش العمل التي تمت تنظيمها بحضور علاء الجغنه مدير إدارة العريش ، وخالد السيد مدير المركز

وتضمنت جلسات لقاء مجموعه الأصالة الكشفي عدة موضوعات، منها التقاليد الكشفية ومناهج مرحلة الجوالة وتفعيل بطاقة التقدم وشارات الهوايات.

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