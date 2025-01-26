جامعة الفيوم: اعتماد برنامج اللغة الإنجليزية بكلية الآداب

أعلن الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، حصول برنامج اللغة الإنجليزية بكلية الآداب على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بعد استيفائه معايير الاعتماد البرامجي المقررة، وأوضح سيادته أن اعتماد برنامج اللغة الإنجليزية الأول من نوعه من ناحية اعتماد البرامج التعليمية داخل الجامعة.

وأشار أ.د طارق عبد الوهاب، عميد كلية الآداب، إلى أن هذا الإنجاز يأتي تأكيدًا على التزام الكلية بتطوير برامجها الأكاديمية بما يضمن تقديم تعليم متميز ومتوافق مع معايير الجودة.

وتابع أن الكلية تعمل بجهد كبير بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم على تحسين جودة هذه البرامج وضمان توافقها مع المعايير المعتمدة، ويؤكد هذا الاعتماد الدور الرائد لكلية الآداب بجامعة الفيوم في تعزيز جودة التعليم العالي وإعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

وصرح أ.د تامر فهيم، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، أن اعتماد برنامج اللغة الإنجليزية بكلية الآداب يأتي في إطار تقدم الكلية للاعتماد البرامجي والذي يتمثل في عدد ١١معيار تتضمن رسالة وإدارة البرنامج والفاعلية التعليمية حتى مؤشرات نجاح البرنامج،

وقد اجتاز البرنامج واستوفي جميع المعايير والمؤشرات ليتم اعتماده رسمياً.