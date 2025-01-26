مثقفون وأدباء مصريون يشيدون بمبادرات هيئة الأدب والنشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهد جناح هيئة الأدب والنشر والترجمة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 ، إقبالا نوعيًا من الأدباء والأكاديميين والمثقفين المصريين في اليوم الثاني للمعرض، وذلك للاطلاع على مبادرات وبرامج الهيئة في قطاعات الأدب والنشر والترجمة، والتعرف على إسهاماتها في تعزيز الحراك الثقافي والأدبي على المستوى الإقليمي والدولي.

وأكدت عضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة الدكتورة شيرين العدوي على أن مشاركة هيئة الأدب والنشر والترجمة في المعرض هو خطوة بالغة الأهمية في تعزيز العلاقات الثقافية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مشيرة إلى تعزيز التبادل الثقافي حيث يمثل المعرض جسراً للتواصل بين المثقفين والأدباء والناشرين بين البلدين، مما يساهم في إثراء الحراك الثقافي.

وأشارت العدوي إلى اطلاعها على مبادرات وبرامج الهيئة الداعمة للكتاب والمواهب السعودية في مجالات الأدب النشر والترجمة، وأهميتها في دعم صناعة النشر وزيادة الإنتاج الأدبي السعودي المتنوع، إضافة إلى تعزيز حضور الإعمال الأدبية السعودية في المجتمع الثقافي العربي.

من جانبه، أشاد عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة الدكتور عبد الرحيم ريحان بالمشاركة النوعية لهيئة الأدب والنشر والترجمة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مسلطًا الضوء على مبادرة "الأدب في كل مكان" التي تتبناها الهيئة لإتاحة المحتوى الأدبي لجمع أفراء المجتمع في الأماكن العامة وصالات الانتظار عبر وسائط مقروءة ومسموعة.

في السياق ذاته ، أكدت الدكتورة آيات الحداد عضو مجلس النواب ومؤسس "صالون الحداد الثقافي" أن مشاركة هيئة الأدب والنشر والترجمة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تأتي تتويجا لجهود البلدين في تعزيز التعاون الثقافي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز من العمل المشترك في قطاعات الأدب والنشر والترجمة وفتح آفاق جديدة لتطوير العلاقات الثقافية بين المملكة ومصر.

يذكر أن، هيئة الأدب والنشر والترجمة تقود مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض القاهرة الدولي للكتاب 202، بمشاركة 10 جهات حكومية ووطنية تشمل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مجمع الملك سلمان للغة العربية، الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية مصر العربية، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، مكتبة الملك فهد الوطنية، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ، جامعة الأمير سطام، جامعة تبوك، جامعة حفر الباطن، وجمعية النشر.