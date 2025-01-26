اعتماد مستشفى بني سويف التخصصي كجهة تدريب لأطباء البورد العربي

أعلن الدكتور أحمد صادق مدير مستشفى بني سويف التخصصي،أنه تم إعتماد مستشفى بني سويف التخصصي كجهة تدريب معتمدة لأطباء البورد العربي في 12 تخصصاً، بالإضافة إلى كونها جهة تدريب لبرنامج الزمالة المصرية في 17 تخصصاً.

مؤكدا أن هذا الإنجاز الكبير يمثل نقلة نوعية في مسيرة المستشفى، ويساهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، ويعد ذلك في خطوة تعزز من مكانة مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة كوجهة رائدة في مجال الرعاية الصحية برئاسة الدكتورة مها إبراهيم رئيس الأمانة.

وأكد د. احمد صادق مدير عام مستشفي بني سويف التخصصي أن اعتماد المستشفي كجهة تدريب في ١٢ تخصص طبي في البورد العربي يمثل خطوة جديدة متميزة نحو الاستمرار فى تطوير جودة الخدمات الطبية المقدمة والتي تساعد في تحسين حياة المواطنين ؛

و أردف مدير التخصصي أن التخصصات الطبية المعتمدة بالمستشفي هي (أمراض الباطنة_التخدير _العناية المركزة جراحة العظام الجراحة العامة - الطوارئ_جراحة الفم والوجه والفكين_الولادة وأمراض النساء_جراحة التجميل _طب الاطفال_العنايه المركزة حديثي الولادة_الاشعه والتصوير الطبي) وأن هذا الاعتماد يتيح تبادل الخبرات بين الأطباء المصريين والعرب بما يساهم في تطوير الأبحاث العلمية

واختتم د احمد صادق بتوجيه الشكر لكل القائمين على التجهيز لهذا الاعتماد من فريق العمل بالمستشفي متمثلا في إدارة الخدمات الطبية و إدارة الزمالة و إدارة التدريب ورؤساء الأقسام الطبية المختلفة المعتمدة وجميع الاطقم الطبية والإدارية المعاونة بالمستشفي آملا أن يكون هذا الاعتماد الجديد خطوة مؤثرة نحو تحسين النتائج العلاجية والخدمات الطبية بالشكل الذي يليق بمرضي ومواطنين محافظة بني سويف