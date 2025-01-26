كاتب صحفي: مصر تكثف جهودها لدعم الفلسطينيين في غزة بكل الوسائل المتاحة

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، إنّ الدولة المصرية بذلت مجهودات جبارة بالأمس لتأمين إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين سيجرى بعثهم للخارج، موضحا أن مصر تسلمت هؤلاء الأسرى في معبر كرم أبو سالم بعد إجراءات معقدة ولم تتركهم يتحركوا للقاهرة بشكل مباشر، لكن نقلتهم على الفور لمعبر رفح، إذ تم استضافتهم هناك وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

وأضاف «أبو الهول»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الدولة اهتمت بحصول هؤلاء الأسرى المفرج عنهم على قسط من الراحة وتغيير ملابس السجن وارتداء الملابس المدنية، والكشف الطبي عليهم، ومن ثم تحرك الموكب ليلاً إلى القاهرة ليكون في استقبالهم العديد من أفراد أسرهم وبعض الشخصيات السياسية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذا جزء صغير من المجهود الذي تبذله مصر.

وتابع: «الجهود المصرية متواصلة وستظل مستمرة حتى حل هذه القضية»، لافتا إلى أنّ كل مرحلة من مراحل التبادل والمفاوضات كان لمصر بصمة فيها ودور كبير جدا، إذ أن الدولة المصرية جندت كل إمكانياتها لمساعدة الفلسطينيين.

