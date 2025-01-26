الجامعة العربية تدين استهداف المستشفى السعودي بالفاشر في السودان

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية استهداف المستشفى السعودي بالفاشر في انتهاك جديد وسافر للقانون الدولي والإنساني في السودان أودىبكل أسف بحياة مدنيين أبرياء، كما أدان سيادته الحرق المتعمد لمصفاة الجيلي للنفطشمال الخرطوم فيما أصبح استهداف ممنهج للمنشآت المدنية الحيوية في البلاد الأمرالذي يعقد الأوضاع الاقتصادية المتردية ويزيد من معاناة السودانيين.

وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدولالعربية بان الجامعة العربية تذكر بضرورة الالتزام الكامل بمقررات اتفاق جدة لوقفإطلاق النار الإنساني الموقع في مايو 2023، الذي طالب باحترام وحماية كافة المرافقالعامة، والطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء، والامتناع عن استخدامهاللأغراض العسكرية.