ننشر خارطة تفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية في دمياط

ناقش الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط مع رئيس الاتحاد التعاونى الاستهلاكى بالمحافظة آليات تفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية وتعزيزها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة حيث ناقش الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، آليات تفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية وتعزيزها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، حيث جاء ذلك خلال لقاء عُقد اليوم مع المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و أسامة مصيلحى رئيس الاتحاد التعاونى الاستهلاكي بدمياط.

و استهل " محافظ دمياط " اللقاء بالتأكيد على أهمية دور الجمعيات الاستهلاكية فى تنفيذ خطة الدولة واستراتجيتها نحو توفير السلع بجودة عالية وبأسعار بأقل من مثيلاتها بالأسواق بكافة المناطق للتخفيف عن كاهلهم.

وبحث " المحافظ " سُبل تحقيق الاستفادة القصوى من الجمعيات الاستهلاكية القائمة من خلال التنسيق مع الجهات الوطنية لتعزيزها بالمواد الغذائية الأساسية، و كذلك إقامة جمعيات جديدة تغطية المناطق الغير مخدومة بتلك الخدمات للوصول إلى جميع المواطنين بكافة المناطق.

وناقش " الدكتور أيمن الشهابى " الموقف الخاص بالجمعيات الفئوية و التحديات التى تواجه تلك المنظومة، حيث أكد " محافظ دمياط " على التنسيق التام لوضع حلول لكافة التحديات والمعوقات ، ووجه باعداد وضع رؤية محددة للجمعيات الاستهلاكية البالغ عددها ٢٢ جمعية بالمحافظة، للعمل فى اطارها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا الى أن المحافظة تهتم اهتمام بالغ بهذا الملف لارتباطه الوثيق بالمواطنين ، و تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع بأسعار مناسبة ، حيث لفت إلى أن المحافظة بدأت بالفعل فى إتخاذ خطوات عديدة بهذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية

كما قامت الدكتورة دينا طلعت العيسوى مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم في دمياط والدكتورة هبة الحديدى مفتش بيطرى بادارة المجازر بجوله صباحية قامت خلالها بزيارة مجزر فارسكور لمتابعه اعمال الذبح في وجود الدكتور وائل ابو الخير مدير مجزر فارسكور والذى كان العمل علي اكمل وجه تنفيذا لتعليمات الدكتور علاء فاروق وزير الزراعه و الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبناء على توجيهات الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط .

