45 دولة تؤكد مشاركتها بكأس العالم لسيف المبارزة للناشئين بالعاصمة الإدارية الجديدة

تستعد مصر لاستضافة بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين، والتي تقام بالعاصمة الإدارية بنادي النادي خلال الفترة من 31 يناير وحتى 2 فبراير المقبل.

مِن المنتظر أن تشهد البطولة مشاركة 45 دولة مختلفة يمثلهم 471 مشاركًا، منهم 383 لاعبًا ولاعبة (221 لاعبًا و162 لاعبة) حتى الآن، بالإضافة إلى 88 مرافقًا للبعثات المشاركة من مدربين وغيرهم.

وجاءت الدول المشاركة على النحو التالي: مصر، أنجولا، الأرجنتين، أستراليا، أذربيجان، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، الصين، الصين تايبيه، كرواتيا، التشيك، استونيا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، إيطاليا، كازاخستان، لبنان، لوكسمبورج، ماكاو، المغرب، هولندا، النرويج، روسيا، باراجواي، بولندا، رومانيا، صربيا، سلوفينيا، سويسرا، تركيا، الإمارات، أمريكا، أوزباكستان، فنزويلا، اليمن، السعودية، أوكرانيا، الأردن وعمان.

وتُعد مصر أكثر الدول مشاركة من حيث عدد اللاعبين في البطولة كونها الدولة المضيفة، حيث تشارك بـ31 لاعبًا ولاعبة، بواقع 16 لاعبًا في منافسات الناشئين و15 لاعبة في منافسات الناشئات.