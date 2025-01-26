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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد سعد: السوشيال ميديا لها مساوئ ولها مزايا

محمد سعد
محمد سعد
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انتقد الفنان محمد سعد ما آل إليه الوضع، على منصات السوشيال ميديا والتواصل إلاجتماعي، من انتشار الكثير من الظواهر السلبية.

وتابع الفنان محمد سعد تصريحاته على هامش لقاءاته في حضور العروض السينمائية لفيلمه "الدشاش"، أنه لا يجوز أن نجد كل من ليس له مهنه التوجه إلي السوشيال ميديا، وادعاء أي شيئ ليتحول إلى تريند.

وأكمل سعد حديثه "أي حد بيطلع دلوقتي يعمل اي حاجه، ويصور نفسه كأنها مهنه وكأنه عمل اللي متعملش، ده مينفعش ولازم طول الوقت نتعلم ونستفيد من بعض، أنا لحد دلوقتي بتعلم وهفضل اتعلم".

واختتم الفنان محمد سعد حديثه أن السوشيال ميديا لها مساوئ، ولكن في نفس الوقت لها نفع أيضاً على بعض الأصعدة الأخري وعليها محتوى إيجابي أيضاً.

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