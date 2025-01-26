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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
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وضع  اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه اللواء صبري صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعميد وائل أبو القاسم نائب المستشار العسكري، إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر إدارة قوات أمن سوهاج، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ ٧3 لأعياد الشرطة المصرية، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد فجر نائب مدير أمن سوهاج، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وهنأ محافظ سوهاج قيادات وضباط وجنود قوات أمن سوهاج، مؤكدا على أهمية دور رجال الشرطة وما يقدمونه من تضحيات في سبيل تحقيق الأمن والأمان على أرض الوطن، موجهاً التحية لشهداء الشرطة وأسرهم، مشيرا إلى وقوف الشعب المصري ورجال القوات المسلحة ورجال الشرطة خلف القيادة الوطنية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صفا واحدا لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، وحماية الوطن.

وثمن السيد المحافظ الدور الذي تقوم به الشرطة المصرية في حماية الأرواح والممتلكات، والجهود المخلصة للسيد الفاضل محمود توفيق وزير الداخلية، الذي يقدم دوما نظرة وأداء متطورا للشرطة المصرية لمواكبة التطورات المتلاحقة للجريمة، والأساليب الإجرامية المستحدثة بما جعل للشرطة المصرية السبق في مواجهة المخططات الإجرامية التي تستهدف الوطن .

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