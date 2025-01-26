الكويت تؤكد استعدادها لبذل الجهود من أجل المساهمة في تحقيق السلام والأمن في اليمن

أكد ولي العهد الكويتي الشيخ الدكتور صباح خالد الحمد المبارك الصباح، تضامن دولة الكويت الكامل مع أشقائها في اليمن، واستعدادها لبذل كل الجهود من أجل المساهمة في تحقيق السلام والأمن والأستقرار في البلاد.



واستعرض الصباح خلال لقائه، في قصر السيف بالعاصمة الكويت، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور شائع محسن الزنداني، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية"كونا"، اليوم /الأحد/، العلاقات الأخوية التاريخية بين اليمن ودولة الكويت، والتأكيد على التقدير المتبادل بين الشعبين الشقيقين، ومناقشة فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلا عن بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين في مواجهة التحديات الراهنة.

وحمل ولي العهد الكويتي، الوزير الزنداني تحيات أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وتحيات ولي العهد الحارة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس.

ومن جانبه.. أشاد وزير الخارجية اليمني، بالعلاقات التاريخية مع دولة الكويت الشقيقة، معربا عن تقدير الحكومة اليمنية للدعم المستمر الذي تقدمه الكويت في مختلف المجالات.

ونقل وزير الخارجية اليمني تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأعضاء المجلس إلى القيادة الكويتية، ممثلةً بأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده، مع تمنياتهم لهما بموفور الصحة والعافية، ولشعب الكويت الشقيق دوام التقدم والرخاء.

وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تعزيز الشراكة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

