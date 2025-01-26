رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعي المنشآت ومركز الإنتاج

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماعي لجنة المنشآت الجامعية ومركز الإنتاج والخدمات الطلابية، وذلك بحضور الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي، والدكتورة نرمين عاطف مدير مركز الإنتاج وأعضاء اللجان.

وخلال اجتماع مركز الإنتاج ناقش الاجتماع آليات التحضير لإقامة معرض لتوفير منتجات المركز من السلع الغذائية بأسعار منافسة وجوده عالية لخدمة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة قبيل شهر رمضان المبارك، و الإعداد لعمل دورات للخريجين بالتعاون مع الكليات التي لها علاقه بمجال عمل المركز.

فيما استعرض اجتماع لجنة المنشآت آليات تطوير قاعة القبة بكلية الفنون التطبيقية والتي سوف تشمل إضافة شبابيك وأعمال دهانات وغرفة خارجية ، بالإضافة إلى مناقشة عمل إحلال وتجديد لعدد من المصاعد بالمستشفيات الجامعية .