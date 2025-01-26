ads
الأحد 26 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة أسيوط يهنئ السيسي وشيخ الأزهر بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

جامعه اسيوط
جامعه اسيوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بعث الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

وقال رئيس جامعة أسيوط في نص البرقية: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يُسعدني وأسرة جامعة أسيوط بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على سيادتكم وعلى مصر والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات".

وأضاف: "تأتي هذه المناسبة المُباركة؛ لتُجدد في النفوس قيم الإيمان، والمُثابرة، والعطاء، وتؤكد أن إرادة الله عز وجل، دائماً ما تجعل النصر، حليفاً للعمل الجاد المخلص، داعين المولى أن يحقق لمصرنا الغالية؛ كل ما تصبو إليه من آمال، وتطلعات، وكل عام وسيادتكم، وشعب مصر؛ بخير، وسلام".

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج الدكتور أحمد الطيب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف