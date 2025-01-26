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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

زيادة كميات الأسمدة بجمعية الستاموني الزراعية بعد شكاوى المزارعين لمحافظ الدقهلية

زيادة كميات الأسمدة
زيادة كميات الأسمدة بجمعية الستاموني الزراعية
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أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، زيادة وضخ كميات إضافية من الأسمدة بالجمعية الزراعية بنطاق الستاموني مركز بلقاس، وانتظام حركة صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج للمزارعين وذلك بعد شكاوى المزارعين  للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية خلال تفقده للجمعية الزراعية.
وكان محافظ الدقهلية قد تفقد الجمعية الزراعية بالستاموني بمركز بلقاس صباح اليوم، واستمع إلى المواطنين المترددين على الجمعية لصرف حصص الأسمدة ومستلزمات الإنتاج.

 وكلف "مرزوق"، مدير مديرية الزراعة بزيادة حصة الأسمدة وبحث إمكانية إنشاء مكتب ثاني للجمعية الزراعية لتسريع صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، لمنع تكدس المواطنين وتسهيل حركة صرف الحصص المقررة من الأسمدة.
وعلى الفور جرى  توفير كميات الأسمدة المطلوبة وتسليم حصة الأسمدة ومستلزمات الإنتاج للمزارعين وانتهت حالة التكدس، كما تم الانتهاء من صرف جميع الكميات المطلوبة للمزارعين.

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قرارات عاجلة من محافظ الدقهلية بعد شكاوى المزارعين من صرف الأسمدة بالستاموني

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