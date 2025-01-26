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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عبور 54 شاحنة إغاثية سعودية جديدة لمساعدة الشعب السوري

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عبرت اليوم منفذ نصيب الحدودي بالجمهورية العربية السورية 54 شاحنة إغاثيةجديدة، ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي لمساعدة الشعب السوري الشقيق، الذييسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها مواد غذائيةوإيوائية وطبية للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوريالشقيق حاليًا.

يذكر أن إجمالي الشاحنات الإغاثية التي عبرت حتى الآن منفذ نصيب الحدودي السوريضمن الجسر الإغاثي البري السعودي تبلغ 114 شاحنة.

كما وصلت إلى مطار دمشق الدولي حتى الآن 13 طائرة إغاثية ضمن الجسر الجويالإغاثي السعودي، تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية.

وتعد هذه المساعدات امتدادًا للدعم المتواصل المقدم من المملكة إلى الأشقاء فيسوريا، وتأكيدًا للدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقةوالصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن.

السورية السورى