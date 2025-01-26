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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مخدر الهيروين في عابدين

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

بدأت القضية بورود معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، خاصة مخدر الهيروين في منطقة عابدين.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث للتأكد من صحة المعلومات وأسفرت التحريات عن صحة البلاغ، وكشفت أن المتهم كان يستعد لتوزيع المواد المخدرة على عملائه في المنطقة، وبإعداد كمين أمني أسفر عن ضبط المتهم، وبإجراء التفتيش، عثر بحوزته على عدد من اللفافات التي تحتوي على مخدر الهيروين.

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها سالف الذكر.

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