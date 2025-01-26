غدًا.. انطلاق حملة موسعة لمكافحة القوارض وحماية محصول القمح بالبحيرة

تُطلق غداً مديرية الزراعة بالبحيرة بالتعاون مع مديرتي الإصلاح الزراعي والصحة والسكان حملة "مكافحة القوارض لأعمال صيانة القمح قبل طرد السنابل موسم 2025" بجميع مدن ومراكز المحافظة، والتي تستمر حتى 6 مارس المقبل، وفي إطار الجهود المبذولة لتحقيق استدامة الإنتاج الزراعي، وحماية المحاصيل من الآفات الزراعية، وفي مقدمتها القوارض التي تشكل تهديدًا مباشرًا لجودة وكميات المحاصيل، خاصة محصول القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

وتشمل الحملة استخدام أحدث الأساليب والتقنيات المتطورة في مكافحة القوارض، مع التركيز على التوعية والإرشاد للمزارعين حول الاستخدام الآمن والفعّال للمبيدات، بما يضمن حماية المحصول وتحقيق أفضل النتائج بأقل تأثير بيئي.

كما توفر الحملة جميع المستلزمات اللازمة للمكافحة من مبيدات ومضادات التسمم، بالوحدات الصحية والبيطرية، لتأمين عملية التطبيق الفعّال وتقليل الأضرار الناتجة عن القوارض، وتعزيز جهود مكافحة هذه الآفة.

واكدت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان نجاح الحملة، مشددة على ضرورة تكثيف برامج التوعية لزيادة مشاركة المزارعين بفعالية، مشيرة أن هذه الحملة تمثل خطوة هامة في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.