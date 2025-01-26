وفد جامعة فيرجينيا تك الأمريكية يزور مراكز التميز بكلية الهندسة والطب

رافق الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور سيريل كلارك، النائب التنفيذي للرئيس والمدير الأكاديمى لجامعة فيرجينيا تك الأمريكية والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته لمراكز التميز بكلية الهندسة، وذلك بحضور الدكتور وليد عبد العظيم عميد الكلية، والسادة وكلاء الكلية، والسادة مديرو مراكز التميز.

وخلال الزيارة مركز التميز للمياه والذى يعد أحد مخرجات مشروع مركز التميز للمياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية بالشراكة مع الجامعة الأمريكية وجامعات مصرية وأمريكية ويعمل كنقطة الالتقاء بين الباحثين ومؤسسات القطاع الخاص لإيجاد الحلول العملية للتحديات فيما يتعلق بمصادر المياه.

وتوفير خدمات الصرف الصحي والرى، وتصميم دورات وتقديم منح دراسية للمصريين ممن يسعون للدراسة في المجالات المتعلقة بقضايا المياه، وشاهد الوفد الأجهزة المعملية وتعرف على دور المركز فى تقديم الدراسات البحثية والتطبيقية فى مجال المياه، وناقش الجانبان إمكانية التعاون فى مجال دراسات وابحاث الأغشية للمساهمة فى مواجهة التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر.

وتفقد الوفد معامل مبنى فيرجينيا بكلية الهندسة وناقش الجانبان سبل التعاون الأكاديمي البحثى في المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك بصفة عامة والمجالات الهندسية والتكنولوجية وعلوم الحاسب بصفة خاصة، وكذا التعاون فى المشروعات المتعلقة بالإستدامة والإقتصاد الأخضر، وإمكانية التعاون في ربط التكنولوجيات والتقنيات المبنية علي المعرفة بين المجتمع الاكاديمى والصناعة، كما تفقد الوفد مركز التميز البحثي Smart CI وبه معمل انترنت الأشياء ومعمل النانوتكنولوجى ومعامل حاسبات فائقة السرعة للتعرف على أنشطة هذه المعامل والإمكانيات البحثية والفنية لها.

كما تفقد الوفد خلال الزيارة مراكز التميز بكلية الطب، جامعة الإسكندرية للتدريب الطبى وشاهد غرفة العمليات الطبية التجريبية على الحيوانات، كما تفقد مركز الأبحاث الطبية الذي يضم وحدة أبحاث الطب التجديدى وتطبيقاته، ومركز الأبحاث الإكلينيكية والذى تتم فيه الأبحاث الإكلينيكية بالتعاون مع العديد من المراكز البحثية في العالم، وقد أبدى الوفد اهتمام كبير في التعاون في هذا المجالات البحثية من خلال هذه المراكز، وتم أيضاً عمل عرض تقديمي عن مركز الجينوم الإكلينيكى بالكلية والمشاركة الفعالة التي يقوم بها هذا المركز في مشروع الجينوم المصرى.

ومن جانبه أشاد الوفد الأمريكي بالمستوى المتميز للأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة المستخدمة في التدريب و البحث الطبي و التى تتواكب مع أفضل المعايير الدولية في هذا المجال.