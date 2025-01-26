وزيرة التنمية لـ «البوابة»: المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة خطوة لبناء مستقبل أفضل

قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إن المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة بجانب كونها مشروعاً لزيادة المساحات الخضراء بالمحافظات المصرية فهي تعد خطوة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة من خلال تحسين جودة الهواء والحد من آثار التغير المناخي.

وأضافت الدكتورة منال عوض في تصريحات خاصة ل البوابة نيوز اليوم الاحد علي هامش إحتفالية يوم البيئة الوطنى تحت شعار " مصر خضراء مستدامة نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل " ان مشروع تشجير وزراعة الطريق الدائري ومحاور القاهرة الكبري هو نموذج عملي يعبر عن التزامنا بتحقيق هذه الرؤية ، مشيرة الي تعاون الوزارة مع وزارات البيئة والزراعة والإسكان لتنفيذ هذه المشروع .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتنسيق مع المحافظات لدعم تنفيذ هذه المبادرة بأفضل شكل ممكن ونقدر الدور الكبير الذي يقوم به المحافظون ومسئولي الزراعة لانجاح هذا الجهد الوطني.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية ان إطلاق الدليل الاسترشادي للجنة الاستشارية لدعم ملف التشجير في المبادرة الرئاسية يعد خطوة مهمة لضمان ان تكون الجهود متكاملة ومنظمة مما يساعد علي تحقيق أهداف المبادرة بفاعلية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أنه وفقاً للدليل الاسترشادي سيتم تكويد الأشجار التي سيتم زراعتها عن طريق مديريات الزراعة والمحافظات بعد الاستفادة من كافة الدروس المستفادة من المراحل الاولي للمبادرة الرئاسية.