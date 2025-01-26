ورشة عمل حول تمكين الشباب الأفارقة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي ورشة عمل بعنوان "تمكين الشباب الأفارقة من أجل مستقبل مستدام للقارة الإفريقية" وذلك يوم الخميس، 30 يناير 2025، الساعة الحادية عشرة صباحًا، بقاعة الأوديتوريوم بمبنى المكتبة الرئيسي.

يشارك في الورشة حوالي مائة طالب إفريقي يمثلون دولًا مختلفة منها السودان وجنوب السودان ومالاوي ومدغشقر وجزر القمر ومصر، وهم من الطلاب المشاركين في برنامج "الشباب الأفارقة من أجل التنمية" الموجه لبناء القدرات العلمية والمعرفية للشباب الأفارقة بالمكتبة.

تهدف هذه الورشة إلى التوعية بمفهوم التنمية المستدامة ومحاورها الثلاثة: البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وأهدافها السبعة عشرة، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 من وجهة نظر هؤلاء الشباب، كما ستتضمن الورشة مناقشة مع الشباب وتشجيعهم على ابتكار أفكار جديدة لحل المشكلات التي نواجهها مثل تغير المناخ وتدوير المخلفات وإعادة استخدامها، بالإضافة إلى تحديد أهم المجالات التي يجب التركيز عليها في الفترة القادمة لغد أفضل ومستدام للقارة الإفريقية.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية قد تبنت هؤلاء الشباب من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة وعلى رأسها برامج "رابطة شباب الصفوة الأفارقة" الموجه للطلاب الأفارقة الدارسين بجامعات الإسكندرية والقاهرة وعين شمس والتي تأسست عام 2011. وتهدف تلك البرامج إلى تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية وفتح قنوات للتواصل بين الطلاب الأفارقة وزملائهم من المصريين لتنمية مهاراتهم العلمية والمعرفية.