مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم تريلا وملاكي بطريق الواحات

لقي شخصين مصرعهما بينما أصيب آخر في حادث تصادم سيارة نقل تريلا واخري ملاكي بطريق الواحات في محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصاب بطريق الواحات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل تريلا وأخرى ملاكي ، ونتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة اخر، جرى نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.