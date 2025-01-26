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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مهندس متهم بسحل كلب حتى الموت بالشيخ زايد: "بيخربش بناتي"

ارشيفية
ارشيفية
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حققت النيابة العامة في الشيخ زايد، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، مع مهندس متهم بسحل كلب حتى الموت بعد ربطه من عنقه بسيارته في منطقة الحي العاشر بالشيخ زايد.

اعترفات مهندس متهم بسحل كلب حتى الموت 

وبرر المتهم في التحقيقات جريمته بأن الكلب كان "بيخربش بناته وكاد أن يؤذيهن" أمام منزله، مما دفعه إلى نقله بعيدًا حتى لا يشكل خطرًا عليهم مجددًا.

وأمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، إلا أن المتهم عجز عن دفع الكفالة وقال "مش معايا فلوس دلوقتي"، ليتم التحفظ عليه لحين سداد المبلغ.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض علي المهندس المتهم بسحل كلب عقب ربط عنقه بحبل مربوط نهياته بسيارة سوزوكي والسير به حتي الموت بمنطقة الشيخ زايد.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من عضو بجمعية حماية الحيوان يفيد بقيام شخص بربط كلب بسيارة سوزوكي وسحله حتي الموت بدائرة القسم، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مهندس وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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