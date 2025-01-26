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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بإزالة تجمعات القمامة بمساكن الجلاء الجديدة في المنصورة

محافظ الدقهلية يتفقد
محافظ الدقهلية يتفقد مساكن الجلاء الجديدة
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تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،اليوم الأحد، مساكن الجلاء الجديدة بمدينة المنصورة في حضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم، واستدعى معدات الحملة الميكانيكية بحي غرب المنصورة لرفع تجمعات القمامة داخلها وخارجها وذلك للمرة الثانية التي يتفقد خلالها المكان ويكتشف وجود تجمعات للقمامة.

وأكد محافظ الدقهلية على رئيس الحي ونوابه بالمتابعة اليومية لمستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والجانبية والميادين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ورفع أي تجمعات وتراكمات أولا بأول.

كما تفقد محافظ الدقهلية الحملة الميكانيكية بحي غرب المنصورة، وأكد على استمرار جاهزية معدات وسيارات مواجهة الأزمات والطوارئ بجميع الحملات الميكانيكية للتصدي وسرعة التعامل مع أي طارئ، ووضع الخطط والبدائل لمواجهة أي ظروف خاصة في ظل التغير المناخي، فضلاً عن الأعمال اليومية في منظومة النظافة.

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