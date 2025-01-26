آلاف الفلسطينيين ينتظرون فتح الطرق المؤدية لشمال غزة

قال يوسف أبو كويك مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من النصيرات، إنّ هناك حالة من الانتظار ممزوجة بالإحباط التي انتابت الفلسطينيين صباح اليوم، موضحا أن ذلك على اعتبار أنهم منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كانت لديهم معلومات عن أنه يسمح لهم بالانتقال إلى المناطق الواقعة إلى شمال وادي غزة في اليوم السابع من توقيع الاتفاق.

وأضاف «أبو كويك»، خلال رسالة على الهواء، أنّ هناك الآلاف من الفلسطينيين الذين وصلوا إلى شارع صلاح الدين، إذ أنه على أقرب نقطة ممكنة من حاجز نتساريم الفاصل بين شمال وجنوب القطاع، احتشدت السيارات بطوابير طويلة تجاوزت مدخل مخيمي النصيرات والبريج.

وتابع: «الآلاف وصلوا منذ مساء أمس، هؤلاء الذين قاموا بتفكيك خيامهم والانتقال إلى مخيم النصيرات واصطفوا عند شارع صلاح الدين، أملا بأن يعبروا إلى مدينة غزة، لكن ذلك لم يحدث، لذا اضطروا الليلة إلى المبيت على قارعة الطريق في ظل الطقس البارد، بانتظار إشارة الدخول إلى المدينة».