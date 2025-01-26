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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انقطاع المياه عن مناطق البيطاش والهانوفيل بالإسكندرية

انقطاع المياه في
انقطاع المياه في الإسكندرية
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أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن قطع المياه في مناطق البيطاش بحري والهانوفيل بحري، اليوم الأحد 26 يناير 2025، لمدة عدة ساعات متتالية.

وأضاف بيان الشركة الصادر اليوم أن سبب انقطاع المياه يعود إلى قيام شركة الصرف الصحي بأعمال الإحلال والتجديد بمحطة (PS4) بمنطقة الريدنبكس بالعجمي، مما سيتسبب في تخفيف الضغوط وانقطاع المياه عن بعض المناطق في البيطاش بحري والهانوفيل بحري.

وأشار البيان إلى أن انقطاع الخدمة سيبدأ اليوم الأحد من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 8 صباحًا من اليوم التالي، وناشدت الشركة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.

وفيما يخص موعد عودة المياه، أكدت الشركة أنه من المقرر أن تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد.

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