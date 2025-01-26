انطلاق فعاليات دورة أساسيات لغة الإشارة والإرشاد الأسرى والتثقيف الصحي بالشرقية

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها لجنة شئون ذوي الهمم بديوان عام بمحافظة الشرقية اليوم تحت رعاية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم الأحد، وذلك لتدريب 250 موظف وموظفة من العاملين بإدارات "خدمة المواطنين -والأمن -وحدة حماية الطفل -مسئولي وحدات ذوى الهمم - المراكز التكنولوجية " بديوان عام محافظة الشرقية والمراكز والمدن والأحياء التابعة ومديريات الخدمات على أساسيات لغة الإشارة والإرشاد الأسرى والتثقيف الصحي وحماية الطفل لتيسير التعامل مع الصم وضعاف السمع وذوي الهمم والمساندة النفسية لمتحدي الإعاقة.

ومن جانبه أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بدور لجنة شئون ذوى الهمم بالديوان العام لتنظيم عدة دورات لتدريب موظفي ومراكز المدن والمراكز التكنولوجية والمتعاملين مع الجمهور وطلبة معهد الخدمة الإجتماعية وموظفي مديريات الخدمات على لغة الإشارة وكيفية التعامل مع متحدى الإعاقة وذلك لبناء جسر من التواصل الفعّال بين المجتمع وذوى الهمم لضمان نجاحهم وتمكينهم من تحقيق كامل إمكاناتهم.

وأوضحت الدكتورة رانيا ربيع رضوان مقرر لجنة ذوى الهمم بالديوان العام أن الدورة التدريبية لتدريب 250 موظف من مراكز المدن ومديريات الخدمات على أساسيات لغة الإشارة يجرى تنظيمها على مدار خمسة أيام، بداية من اليوم الموافق 26يناير وحتى 30 يناير 2025 الجاري وذلك بمقر بالمجلس الشعبي المحلي.

ويشمل برنامج الدورة التدريب على (لغة الإشارة – التثقيف الصحي - الإرشاد الأسرى -حماية الطفل ) بالإضافة لشرح الخدمات التي تقدمها الدولة لذوى الهمم والمخاطر التي يتعرض لها الطفل.

يحاضر في الدورة نخبة من المتخصصين في لغة الإشارة من إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم ومسئولي التثقيف بمديرية الصحة بالشرقية و مديرة وحدة حماية الطفل بالديوان العام.