استشهاد فلسطينيين اثنين من جنين ورفح وإصابة أربعة آخرين بمخيم النصيرات بغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم /الأحد/ عن استشهاد فلسطينيين اثنين من جنين ورفح وإصابة أربعة آخرين من مخيم النصيرات بغزة عقب استهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمعا للمواطنين في منطقة (تبة النويري) أثناء انتظارهم العودة لشمال القطاع، والذي كان مقررا له أمس /السبت/ إلا أن الاحتلال عرقل عودتهم.



وأشارت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- إلى استشهاد شاب (26 عاما) من مخيم جنين إثر إصابته الحرجة يوم /الثلاثاء/ الماضي برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام المخيم، حيث تم نقله إلى مستشفى الاستشاري في رام الله، ووصفت إصابته ب"الحرجة" ليعلن اليوم عن استشهاده، ليرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء عدوان الاحتلال غير المسبوق عليها إلى 16 شهيدا وعشرات الإصابات.

وقال محافظ جنين كمال أبوالرب - في تصريح له - إن قوات الاحتلال هدمت قرابة 20 منزلا في حارة الدمج بالمخيم، وهناك خشية وجود شهداء تحت الأنقاض في ظل منع الاحتلال من دخول طواقم الاسعاف إلى المخيم لنقل الإصابات والبحث عن شهداء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأنه تم استشهاد مواطن صباح اليوم برصاص جيش الاحتلال قرب ميدان الشهداء وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة..مشيرة إلى إصابة عشرات المواطنين أثناء انتظارهم العودة لشمال القطاع، التي كانت مقررة أمس، إلا أن الاحتلال يواصل عرقلة عودتهم.

وتفرض قوات الاحتلال حصارا على قرى وبلدات محافظة نابلس، وأقامت حواجز عسكرية على مداخل عدة قرى وبلدات جنوب المحافظة ومنعت تنقل المواطنين كما أغلقت بوابات حديدية عدة في المحافظة.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار الشمالية، حيث أعاقت مرور مركبات المواطنين عبر الحاجزين، ما خلق طوابير طويلة من المركبات..كما أغلقت عدة مداخل للقرى والبلدات في محافظة سلفيت ؛ مما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

