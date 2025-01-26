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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جوتيريش: الأمم المتحدة ستبذل أقصى جهودها للإفراج عن جميع "الرهائن" ووقف إطلاق النار بغزة

الحرب في غزة
الحرب في غزة
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/أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن المنظمة ستبذل أقصى ما يمكنها من جهود ؛ لضمان أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى الإفراج عن جميع "الرهائن" ووقف إطلاق النار الدائم.


وقال جوتيريش - في كلمة ألقاها الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ميجيل موراتينوس بالإنابة عن جوتيريش في المراسم السنوية لإحياء ذكرى الهولوكوست في كنيس "بارك إيست" بنيويورك - "إن الأمم المتحدة ملتزمة بالنضال من أجل إيجاد عالم يعزز ويحترم حقوق الإنسان للجميع".
وأضاف: "أنه خلال الأوقات المتسمة بالاضطراب على المستوى الدولي وتصاعد الكراهية ضد الكثير من المجتمعات من المهم تذكر قصص أولئك الأشخاص الذين استخدموا سلطتهم من أجل الخير في أسوأ الأوقات"..مشيرا إلى إطلاق خطة عمل لتعزيز رصد معاداة السامية والاستجابة لها.

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