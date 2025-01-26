ندوات تثقيفية عن التمكين الاقتصادي لعضوات نادي المرأة بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على دور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة للوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

أشاد المحافظ بالدور الفعال لنوادي الفتاه والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها إكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولًا إلى الإستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على إتخاذ القرار.

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تنفيذًا لمبادرة بداية وتفعيلًا لمبادرتي... كوني قدوة وعلشان نربى صح وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة قامت إدارة أندية الفتاه والمرأة بالمديرية بتنظيم ندوتين تثقيفيتين عن ( التمكين الإقتصادي والزواج العرفى) وذلك بمشاركة 50 فتاه من عضوات نادي الفتاه والمرأة بمركز شباب منشأة أبو عمر التابع لإدارة شباب الحسينية.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الدكتور محمد متولي المدرب المعتمد من الوزارة بتقديم ندوتين عن التمكين الإقتصادي والزواج العرفي أوضح خلالهما أهمية تعزيز الوعي حول قضايا صحة المرأة وتم مناقشة إستراتيجيات تمكين المرأة في مجال الصحة وأهمية التعاون بين المجتمع والحكومة لتعزيز صحة المرأة واستعراض دور المنظمات غير الحكومية في دعم برامج الصحة بهدف تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين، بالإضافة إلى مناقشة أبعاد قضية الزواج العرفي من الناحية الإجتماعية والدينية والقانونية والوقوف علي الأسباب الإجتماعية للزواج العرفي وتوضيح أهمية تعزيز دور المؤسسات الدينية والقانونية في توجيه المجتمع نحو الزواج الموثق قانونيًا وتم فتح باب المناقشة للرد على إستفسارات الحضور.