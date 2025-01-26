الدورى الإيطالى.. تشكيل هجومى لبارما أمام ميلان

أعلن فابيو بيكيا، المدير الفني لفريق بارما، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ميلان، وذلك بعد قليل على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الإيطالي.



وجاء تشكيل بارما كالتالي:

حراسة المرمى: سوزوكي .

خط الدفاع: ديل براتو - فولياكو - فالنتي - فاليري.

خط الوسط: هيرناني - سيمون سوم - دينيس مان.

خط الهجوم: كانتشيليري - ميهايلا - ديوريتش.



ويدخل ميلان لقاء بارما في المركز الثامن برصيد 31 نقطة، فيما يقع بارما بالمركز التاسع برصيد 27 نقطة.