الدورى الإيطالى.. بوليسيتش وموراتا يعودان لقيادة ميلان أمام بارما

أعلن سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق ميلان، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بارما، وذلك بعد قليل على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الإيطالي.



وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: كالابريا - بافلوفيتش - جابيا - ثيو.

خط الوسط: فوفانا - موسى - ريندرز .

خط الهجوم: بوليسيتش - لياو - موراتا.

وتواجد كريستيان بوليسيتش بالتشكيل الأساسي بعدما شارك من على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة للروسونيري، كما يعود ألفارو موراتا بعد غيابه للإيقاف.

ويدخل ميلان لقاء بارما في المركز الثامن برصيد 31 نقطة، فيما يقع بارما بالمركز التاسع برصيد 27 نقطة.