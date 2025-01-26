خبر سار لجماهير الأهلي بخصوص مواجهة اليوم أمام بيراميدز.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أن النادي الأهلي يستعد للإعلان عن ثالث صفقاته خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

وقال شوبير، في برنامجه الإذاعي، إن الجهاز الفني يفكر في الدفع بالثنائي في مواجهة الجولة العاشرة بالدوري الليلة أمام بيراميدز، وهي بمثابة محطة فاصلة في مشوار الفريقين نحو تحقيق لقب الدوري خاصة في خط الهجوم الذى يحتاج المحترف الجديد في ظل عدم وجود مهاجمين بعد رحيل بيرسي تاو وكهربا.

كان النادي الأهلي قد أعلن يوم الجمعة الماضي، عن ضم صفقتين من خلال التعاقد مع المهاجم السلوفيني نيجك جراديسار والمدافع مصطفى العش القادم من زد.

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