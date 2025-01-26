قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 10 سنوات لـ 3 متهمين شرعوا في قتل آخر ببورسعيد.

هيئة المحكمة

المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين شرعوا في قتل آخر ببورسعيد

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 14 يوليو من عام 2024، بدائرة قسم الزهور بمحافظة بورسعيد، والمتهم فيها 3 أشخاص شرعوا في قتل المجني عليه: أحمد حامد محمد عبد الله، مع إصرار مسبق وعزم مصمم علي ذلك وبيتوا نيتهم ورسموا مخططهم وأعدو عدتهم وجهزوا أسلحتهم، وسيارة تحملهم إلى حيثما المجني عليه، وما أن أبصروه امنا تحت مسكنه فترجلوا منها موجهين فوهة اسلحتهم نحوه، فاطلق الأول عيارا ناريا صوبه فهرع فرار ينجو بحياته فاتبعوه بوابل من الطلقات، حتى حدثت اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، وسقط مغشيا عليه يتململ جراحه، وهرع المحيطين لنجدته فاسعفوه بمستشفي الزهور.

حكمت المحكمة بمعاقبه المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، ومصادردة الأسلحة المضبوطة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 5249 لسنة 2024 جنح الزهور، والمقيدة برقم 1419 لسنة 2024 كلي بورسعيد.