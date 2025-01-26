رئيس مجلس النواب اللبناني: المزيد من الشهداء دليل قاطع على انتهاك إسرائيل سيادة لبنان

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن سقوط المزيد من الشهداء وارتفاع أعداد الإصابات اليوم من النساء والأطفال والشيوخ، جراء إطلاق الرصاص الحي من قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين العزل في مختلف بلدات جنوب لبنان؛ تؤكد بالدليل القاطع أن إسرائيل تمعن بإنتهاك سيادة لبنان وخرقها لبنود وقف إطلاق النار.



وقال بري - في بيان اليوم /الأحد/، أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام - "إن دماء اللبنانيين الجنوبيين العزل هي دعوة صريحة وعاجلة للمجتمع الدولي والدول الراعية لإتفاق وقف النار للتحرك الفوري والعاجل لإلزام إسرائيل بالإنسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان".

وتوجه رئيس مجلس النواب بتحية إجلال وتقدير لأبناء القرى الحدودية اللبنانية الجنوبية قائلًا "لازلنا نزف الشهيد تلو الشهيد على مساحة الجنوب والبقاع والضاحية وكل الوطن".. مضيفا "مواقف الللبنانين اليوم تؤكد أن مقاييس الوطنية والهوية والانتماء للبنان الوطن والحرية والتحرر هو أنتم.. والأرض التي تقفون عليها وتدافعون عنها بأغلى ما تملكون مباركة وهي الأرض التي تزداد شموخًا اليوم بحضوركم فوق تلالها وفوق ركام منازلها المدمرة بفعل غطرسة العدو الإسرائيلي وإرهابه".

وأوضح بري قائلا "فعلكم اليوم يؤكد أن وطنا يمتلك عزيمة كعزيمتكم، وإرادة كإرادتكم وحبا للأرض كحبكم، ووفاء لا يقاس كوفائكم.. هو وطن لابد أن ينتصر".

