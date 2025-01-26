السيسي يؤكد أهمية حوكمة إجراءات الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاحد ، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

تناول الاجتماع مسألة التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم، بما في ذلك إضافة جميع مستحقي الدعم واستبعاد غير المستحقين.

كما تم التأكيد على إدراج المستفيدين من برنامجي "تكافل" و"كرامة"، بالإضافة إلى أبناء الشهداء، ضمن هذه المنظومة.

وأكد الرئيس السيسي أهمية حوكمة إجراءات الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، مع استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول وضع المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الاستراتيجية.

كما تناول الاجتماع مستجدات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث شدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة استمرار العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان كفاية الاحتياطيات من مختلف السلع، وتوفيرها بأسعار مخفضة.