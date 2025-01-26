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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ميقاتي يدعو الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤوليتها لردع العدوان الإسرائيلي

رئيس الوزراء اللبناني
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
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دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الدول التي ترعى اتفاق وقف إطلاق النار إلى تحمّل مسؤولياتها في ردع العدوان واجبار القوات الإسرائيلية على الانسحاب من الأراضي التي تحتلها.


وأوضح ميقاتي - في بيان وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم /الأحد/ - أنه تم إبلاغ المعنيين بذلك مباشرة، محذرين من أن أي تراجع عن الالتزام ببنود وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 ستكون له عواقب وخيمة".
وقال إنه في هذا اليوم الذي عبّر فيه أبناء الجنوب الجريح عن تعلقهم بأرضهم وهويتهم رغم تهديدات العدو الإسرائيلي، نتوجه بالتحية إلى أهلنا الصامدين في أرضهم الجنوب أو الذين اضطرهم العدوان إلى النزوح قسرًا عن أرضهم، وبشكل خاص الذين قرروا العودة اليوم، وواجهوا نيران العدوان ببسالة، مضيفا "وطنيتكم باتت مثالا يحتذى وشهادة بالدم بأن لا حق يضيع ووراءه مطالب".

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اتفاق وقف إطلاق النار ردع العدوان القوات الإسرائيلية