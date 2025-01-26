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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إقامة "سوق اليوم الواحد" بحي الصيادين بمدينة الزقازيق

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد
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وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتنفيذ وإقامة أسواق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة ، افتتاح "سوق اليوم الواحد" بمنطقة الصيادين مدينة الزقازيق، لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل 30٪ والمُقام بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات القطاع الخاص وكبار التجار والمستمر حتي نهاية اليوم.

وأكد المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة العاشرة على التوالي التي يتم فيها إقامة أسواق اليوم الواحد بمحافظة الشرقية حيث تم افتتاح سوق اليوم الواحد بمراكز( ههيا وفاقوس ومنيا القمح وبلبيس) على أن يتم تعميمه على جميع مراكز المحافظة لتحقيق أكبر استفادة ممكنه لجميع المواطنين.

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