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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

حاكم "تكساس": استمرار بناء الجدار الحدودي لمواجهة الهجرة غير الشرعية

الجدار الحدودي
الجدار الحدودي
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أكد حاكم ولاية "تكساس" الأمريكية، الجمهوري جريج أبوت، استمرار عمليات بناء الجدار الحدودي، ووضع الأسلاك الشائكة، والحواجز العائمة لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية.


وأعرب أبوت في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - عن ترحيبه بنشر مشاة البحرية الأمريكية على الحدود الجنوبية للولاية مع المكسيك، معتبرًا أن هذه الخطوة تعزز من قدرة الولاية على مواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية.
وكثفت السلطات في ولاية تكساس جهودها لتطبيق السياسات الجديدة المتعلقة بالحدود والهجرة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث شهدت عدة مناطق حدودية نشاطًا كبيرًا يتعلق ببرنامج ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى المكسيك.

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