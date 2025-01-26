كيف تغتنم ليلة الإسراء والمعراج؟.. فيديو

تعد ليلة الإسراء والمعراج هي حدث تاريخي عظيم في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أسري به من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى ثم عُرج به إلى السماوات العلى، وهذه المناسبة فرصة لإحياء الطاعات والتذكير بعظمة هذه المعجزة.

يستحب إحياء الليلة بالطاعات مثل إطعام الطعام والصدقات والإكثار من الذكر والاستغفار، كذلك قراءة القرآن الكريم والتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأداء ركعتين من قيام الليل، ويجوز صومه كاحتفاء بالمعجزة، ويُفضل تطوعًا لما ورد عن النبي.

الإسراء والمعراج في اليقظة: حدث الإسراء كان يقظة، والمعراج كان تأويلاً في المنام.

مشاهد من الإسراء والمعراج: عرض على النبي مشاهد من النار والجنة لتحذير الكافرين وبشرى للمؤمنين.

يذكر أن ليلة الإسراء والمعراج تبدأ من مغرب يوم الأحد 26 رجب 1446 هـ (26 يناير 2025) حتى فجر الإثنين 27 رجب.

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